الاحتلال يشن غارات جوية على غزة ويعتقل فلسطينيين بالضفة



شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي عدواناً جديداً فجر اليوم على قطاع غزة بحجة الرد على تظاهرات الشبان على الحدود حيث قصفت الطائرات موقعاً للفصائل الفلسطينية ونقطة للضبط الميداني وسط وجنوب القطاع. وقالت وزارة الصحة إنها تابعت التطورات الميدانية جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمناطق في قطاع غزة ولم تصل مستشفياتها، فيما زعم جيش الاحتلال أن القصف يأتي رداً على إطلاق بالونات حارقة على مستوطنات غلاف غزة.

وفي الضفة المحتلة اعتقل الاحتلال فجر اليوم عشرة فلسطينيين بتهمة القيام بعمليات ضد جيشه والمستوطنين وأحالهم للتحقيق.

من جهتها قررت ما تسمى "دائرة الإجراء الإسرائيلية" في القدس المحتلة البدء باجراءات إخلاء عائلة الصباغ من بنايتها في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة.

وقال محامي العائلة سامي ارشيد إنه عقب رفض المحكمة العليا الإسرائيلية طلب العائلة ببحث ملكية الأرض فتح المستوطنون الملف في دائرة الإجراء لتنفيذ عملية الإخلاء وعلى إثرها قدم قبل شهرين طلباً لتجميد الملف وتم ذلك مشيرا إلى أن رئيسة الدائرة ألغت القرار أمس وسمحت للمستوطنين بالبدء في إجراءات الإخلاء .. لافتا إلى أنه بصدد تقديم استئناف على القرار للمحكمة خلال اليومين القادمين.