إضراب في المطار الرئيسي بكينيا وتعطل الرحلات الجوية

ذكرت وسائل إعلام محلية أن إضراباً تسبب في توقف حركة الطيران في المطار الدولي الرئيسي في كينيا اليوم الأربعاء وأعلنت شركة الخطوط الجوية الكينية عن تعطل الرحلات الجوية.

وأضافت الشركة في بيان عبر حسابها على تويتر "جرى إبلاغ مسافري الرحلات الجوية بعد الساعة 11 صباحاً بعدم التوجه إلى المطار لحين إشعار آخر".

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