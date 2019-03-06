واشنطن تنوي فرض عقوبات جديدة على فنزويلا للضغط على مادورو

قال المبعوث الأميركي إلى فنزويلا إليوت أبرامز إن الولايات المتحدة لديها مجموعة من الإجراءات الدبلوماسية والاقتصادية التي ستستخدمها لزيادة الضغط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وأضاف أبرامز، في تصريحات صحفية في واشنطن، الثلاثاء أن سياسة بلاده هي استخدام "الضغط الدبلوماسي والاقتصادي والمالي" من أجل إحداث "انتقال ديمقراطي سلمي" في فنزويلا.

وشدد على أنه بينما يقول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن "جميع الخيارات مطروحة" ، لا توجد خطة لعمل عسكري "لا أحد يتحدث عن تحركات عسكرية أميركية عدا النظام الفنزويلي والروس بطبيعة الحال".

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