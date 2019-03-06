مقتل 16 شخصاً بهجوم انتحاري في جلال أباد الأفغانية

قال مسؤول محلي إن مهاجمين انتحاريين ومسلحين هاجموا مكتباً تابعاً لشركة بناء في مدينة جلال أباد الأفغانية اليوم الأربعاء وقتلوا 16 من موظفي الشركة.

وقال عطا الله خوجياني المتحدث باسم حاكم إقليم ننكرهار إن الهجوم بدأ عندما فجر انتحاريان نفسيهما أمام مكتب الشركة ثم فتح مسلحون النار.

وأضاف أن خمسة مهاجمين، بينهم انتحاريان وثلاثة مسلحين، قُتلوا أيضا إلى جانب مقتل 16 من العاملين في الشركة ومنهم عدد من حراسها.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.



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