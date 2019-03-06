تصدر محكمة أوروبية اليوم الأربعاء حكماً بشأن ما إذا كان التكتل أخطأ في تصنيف " حماس" منظمة إرهابية عام 2015، وهو قرار جعل الحركة الفلسطينية عرضة لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

وكان الاتحاد الأوروبي أدرج حماس على قائمة الإرهاب أواخر عام 2001، مما أدى إلى تجميد أصولها المملوكة لها في التكتل، لكن الحركة التي سيطرت على قطاع غزة في 2007، استأنفت مراراً قرار الإدراج.

ويتعلق حكم الأربعاء الذي سيصدر عن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، تحديداً بقرار الاتحاد الأوروبي تجديد إدراج حماس في عام 2015.

وتقول حماس إن قرار عام 2015 استند إلى حقائق "لم تثبت بأي دليل" وحرمها من حق الدفاع وينتهك حقها في الملكية بتجميد أموالها.

كانت هذه تفاصيل خبر محكمة أوروبية تصدر حكماً بشأن تصنيف "حماس" كمنظمة إرهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.