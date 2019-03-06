ميليشيات الحوثي تواصل قصفها للمنشآت الحيوية بالحديدة غربي اليمن

كثفت ميليشيات الحوثي قصفها للمنشآت الحيوية داخل مدينة الحديدة غربي اليمن، ضمن تصعيدها العسكري المتزامن مع رفضها الالتزام بتنفيذ اتفاق ستوكهولم، والذي نص علي انسحابها من مدينة وميناء الحديدة.

ونقلت قناة 'العربية' الإخبارية عن الإعلام العسكري التابع للمقاومة

الوطنية اليمنية قوله إن الميليشيات الحوثية عاودت الساعات الماضية قصف مستشفي '22 مايو' و'مجمع إخوان ثابت التجاري والصناعي' بقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة، رغم خلوهما من أية أهداف عسكريةللمقاومة المشتركة.وأكد أن القصف أحدث أضرارًا في المنشأتين المدنيتين اللتين سبق أن تعرضتا للقصف عشرات المرات من قبل الميليشيات الحوثية منذ بدء سريان قرار وقف إطلاق النار.يشار إلي أن ميليشيات الحوثي نفذت خلال الأيام القليلة الماضية عدة محاولات تسلل فاشلة صوب الأحياء السكنية والشوارع المحررة داخل مدينة الحديدة.