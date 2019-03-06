هجوم انتحاري في مدينة جلال آباد الأفغانية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 مارس 2019 10:08 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك قال مسؤول إن مهاجما انتحاريا فجر نفسه الأربعاء، في مدينة جلال آباد شرق أفغانستان. وأكد عطا الله خوجياني المتحدث باسم حاكم إقليم ننكرهار أن المهاجم فجر نفسه قرب مكتب شركة بناء قرب مطار المدينة. وأضاف أنه وقع تبادل لإطلاق النار بين أفراد من قوات الأمن ومسلحين بعد الانفجار. ولم تعلن على الفور أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. المصدر: – العربية نت

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