كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 16 قتيلا ضحايا الهجوم الانتحاري قرب مدينة جلال آباد الأفغانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المتحدث باسم حاكم إقليم ننجرهار الأفغاني أن انتحاريا فجر نفسه صباح اليوم، الأربعاء، في مدينة جلال آباد عاصمة الإقليم شرق أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية عن المتحدث باسم حاكم ننجرهار عطا الله خوجاني قوله: إن الانتحاري فجر نفسه أمام مكتب شركة بناء قرب مطار مدينة جلال آباد، مضيفا أن فرق الأمن تبادلت إطلاق النار مع مسلحين بعد الانفجار.

وذكرت الوكالة أن الهجوم أسفر عن 16 شخصًا من عمال شركة البناء.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

وتشهد أفغانستان مواجهات تكاد تتكرر يوميا بين قوات الشرطة والجيش الأفغاني من جهة، ومقاتلي حركة طالبان تسفر عن سقوط قتلى من الطرفين ومن المدنيين.