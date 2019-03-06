كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جنرال أمريكي: واشنطن مستعدة لكبح روسيا مرة أخرى في القطب الشمالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رئيس القيادة الأوروبية للقوات المسلحة الأمريكية، الجنرال كيرتيس سكاباروتي، أن الولايات المتحدة مستعدة لكبح روسيا في القطب الشمالي.

وقال "سكاباروتي"، في جلسة استماع لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ: "الآن أصبح طريق بحر الشمال مفتوحًا في كثير من الأحيان، وهناك فائدة موردية وتجارية به.. وهذا يخلق منافسة".

وأشار "سكاباروتي"، إلى أن روسيا زادت إمكاناتها الدفاعية وفتحت عددًا من المطارات في المنطقة، ونشرت أنظمة رادار متقدمة، بينما نقلت أيضًا أنظمة دفاعية مختلفة هناك لزيادة السيطرة على المنطقة.

وأضاف: "ونتيجة لذلك، قمنا بتحديث خططنا. كان علينا تغيير نشر بعض من قواتنا، واتجاهات التشغيل بحيث يمكننا توفير الاحتواء. نحن نرسل إشارة إلى أن القطب الشمالي مهم بالنسبة لنا".

وفي وقت سابق، قال "سكاباروتي"، إن فرص الصراع العسكري في القطب الشمالي "منخفضة على المدى القريب"، إلا أنه أشار إلى أن روسيا "تزيد من منفعتها النوعية في عمليات القطب الشمالي، وقواعدها العسكرية ستعمل على تعزيز موقف روسيا".