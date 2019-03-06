كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإفراج عن رئيس كوريا الجنوبية السابق لي ميونغ باك بكفالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء أنه من المقرر الإفراج عن الرئيس الكوري الجنوبي السابق لي ميونغ بكفالة اليوم الأربعاء.

وأفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء بأن محكمة سول العليا قضت بالإفراج بكفالة عن لي، المسجون بعد اتهامه بالفساد منذ أكتوبر الماضي، وذلك "لتدهور حالته الصحية وأسباب أخرى".

وقضت محكمة بحبس ميونغ باك 15 عاماً لارتشائه أثناء توليه منصبه بين 2008 إلى 2013.

ويشار إلى صدور أحكام بالسجن ضد كل الرؤساء الكوريين الجنوبيين السابقين الأربعة الذين مازالوا على قيد الحياة، بعد اتهامهم بالفساد بعد انتهاء رئاستهم.

وصدر حكم في أبريل الماضي، بسجن الرئيسة باك كوين هيه، التي خلفت ميونغ باك، 24 عاماً لإدانتها بتهم عدة منها إساءة استخدام السلطة، والحصول على رشاوى، وتسريب أسرار حكومية.