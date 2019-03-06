كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. محكمة أوروبية تصدر حكمها في قانونية تصنيف حماس حركة إرهابيةً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر محكمة أوروبية اليوم الأربعاء حكماً حول تصنيف حركة حماس الفلسطينية منظمةً إرهابيةً في 2015، القرار الذي جعل الحركة الفلسطينية عرضة لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

وأدرج الاتحاد الأوروبي حماس على قائمة الإرهاب في أواخر 2001، ما أدى إلى تجميد أصولها ا في التكتل، لكن الحركة التي سيطرت على قطاع غزة في 2007، استأنفت مراراً قرار الإدراج.

ويتعلق حكم اليوم الذي سيصدر عن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، تحديداً بقرار الاتحاد الأوروبي تجديد إدراج حماس في 2015.