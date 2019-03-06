كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني معارض يزعم أن طائرة الحكومة الفنزويلية توجهت إلى اليونان لبيع الذهب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تضغط الولايات المتحدة على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في محاولة لإجباره على التنازل عن السلطة للقائد الذي أعلن نفسه خوان غوايدو. ظهرت تقارير في وقت سابق أن مادورو كانت تحاول جمع الأموال التي تشتد الحاجة إليها عن طريق إزالة الذهب من البنك المركزي.

يدعي برلماني فنزويلي معارض، أن وزير خارجية البلاد زار اليونان من أجل شحن الذهب من جمهورية بوليفيا.

وقال خوسيه جويرا، النائب البرلماني الفنزويلي المعارض، والذي عمل في البنك المركزي الوطني، لمحطة "Skai TV" التلفزيونية الناطقة باليونانية، إن طائرة حكومية هبطت، مؤخرًا في أثينا، كانت "شبه سرية" تنقل "خمسة أو ستة أطنان" من الذهب.

وأكدت السلطات، أن طائرة كان على متنها وزير الخارجية الفنزويلي خورخيه أرياسا، وصلت إلى مطار أثينا الدولي يوم السبت، وأن الوزير لم يلتق بأي مسؤولين، وأن الطائرة هبطت في أثينا للتزود بالوقود.

ورغم ذلك، ألمح خوسيه جويرا، أن "أرياسا" كان يستخدم اليونان "كوسيط" في محاولة لتداول العملة الصعبة لليورو ويعيدها إلى كاراكاس.

وادعى أن "أرياسا" اختار أن يطير إلى اليونان، على وجه التحديد، لأنها قد أيدت "مادورو" في الأزمة الدستورية الجارية، وأنه لن يكون من السهل على طائرة حكومية الوصول إلى دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي بسبب العقوبات الأوروبية، والتي تشمل حظر السفر.