كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند تتهم باكستان بانتهاك جديد لوقف إطلاق النار في كشمير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وزارة الدفاع الهندية، أن القوات الباكستانية انتهكت وقف إطلاق النار فى منطقة كشمير المتنازع عليها، مرة أخرى بقصف المواقع العسكرية الهندية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الهندية، العقيد ديفندر أناند، للصحفيين، إن الجيش الباكستانى ارتكب انتهاكًا لوقف إطلاق النار دون استفزاز فى قطاع سونديربانى فى حوالى الساعة 10.30 من بعد الظهر. (17:00 بتوقيت جرينتش) يوم الثلاثاء.

وأضاف "اناند": "استمر إطلاق النار حتى الساعة 4.30 صباحًا، وردت المواقع الهندية بقوة".

وتابع، أن الأطراف تبادلوا إطلاق النار في راجوري وبونش يوم الثلاثاء مع إصابة جندي هندي.

وتبادل الجنود الهنود والباكستانيون النار يوم الاثنين، في كشمير، بعد فترة هدوء قصيرة منذ تصاعد خطير بين البلدين الذي اندلع الاسبوع الماضي.