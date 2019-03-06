كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غارات إسرائيلية على غزة ردا على البالونات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن الطيران الإسرائيلي الليلة الماضية غارات على مواقع لحركة حماس في قطاع غزة، "ردا على بالونات متفجرة" أطلقت من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وقال مصدر أمني فلسطيني إن "طائرات الاحتلال قصفت عددا من مواقع المقاومة ونقطة رصد في مناطق مختلفة في قطاع غزة أسفرت عن وقوع أضرار ولم يبلغ عن وقوع إصابات".

وحسب شهود عيان، فإن إحدى الغارات استهدفت بعدة صواريخ موقع "بدر" العسكري التابع لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس جنوبي مدينة غزة.

وأوضحوا أن الضربة أحدثت انفجارا كبيرا أعقبه حريق في الموقع وأدى لأضرار جسيمة، فيما ذكر شهود آخرون أن الغارة استهدفت موقعا للقسام شرقي خان يونس جنوب القطاع.

من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن هذه الغارات ردا على "بالونات متفجرة" أطلقت من غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وقال متحدثوه: "أغارت المقاتلات على عدد من الأهداف داخل المناطق التابعة لحماس في شمال قطاع غزة ردا على إطلاق بالونات متفجرة من القطاع باتجاه إسرائيل".

وأضافوا: "ننظر ببالغ الخطورة لمحاولة المساس بمواطني إسرائيل وسنواصل العمل بحزم ضد النشاطات الإرهابية".

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي تغريدة عبر تويتر، أكد فيها إطلاق البالونات المتفجرة المحملة بعبوات ناسفة.

وقال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع ردا على تصريحات الجيش الإسرائيلي: "الاحتلال يتحمل نتائج التصعيد على قطاع غزة... المقاومة الفلسطينية جاهزة للتعامل مع أي عدوان أو حماقة يرتكبها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني".