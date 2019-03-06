ابن كيران: لسنا طائفة وليس كل من دخل معنا وضع رجله في الجنة وكل من خرج منها مهدد بالنار

رغم تدشينه للعودة الرسمية للتعليق المباشر على الأحداث السياسية، لم يتخلى عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة السابق والأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، لممارسة الوعظ في الجنائز، وهو الدور الذي قال أنه يؤمن.

وحضر ابن كيران، ظهر اليوم الثلاثاء، لجنازة والد غنامي محمد نائب رئيس مقاطعة الفداء بمدينة الدار البيضاء، وعظ الحاضرين للجنازة مذكرا إياهم بأنه “لسنا طائفة وليس كل من دخل معنا وضع رجله في الجنة وكل من خرج منا فهو مهدد بالنار”، مذكرا إخوانه بأنهم “فئة تحاول أن تكون متدينة ولن نعلم ما هو مصيرنا إلى أن نلقى الله”.

وعاد ابن كيران، لخطاب التذكير بالآخرة، مشددا على أنه “في هذه المرحلة بعدما توفى الله آباءنا وأمهاتنا والجيل الأول من الدعوة والوفاة فهي إنذار مبكر لوفاتنا نحن”، مضيفا أنه “من قبل كان الإخوان كولشي راسو كحل دابا الأغلبية بياضو بحالي إلى كان هذا ماشي مؤشر على قرب الفراق شنو هو لي مؤشر”.

يشار إلى أنه خلال كلمة مسجلة له بثها مساء الأحد الماضي، قال ابن كيران أنه بعد إعفائه من رئاسة الحكومة وقرار إخوانه في الحزب عدم التمديد له لولاية ثالثة، اقتصر على الخروج عبر الوعظ في الجنائز، بإلقاء خطب قال أنه يمارس من خلالها الدور الذي يؤمن به كما أنها “تتسرب إليها بعض القناعات السياسية”، منذرا بعودة مباشرة للكلام والتعليق على السياسة بشكر مباشر بعد عامين من الصمت علق عليها بالقول أنها كانت فترة صمت طويلة.