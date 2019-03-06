أم الفحم: شعارات مناهضة لزيارة درعي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - خط مجهولون، الليلة الماضية، شعارات على عدة لافتات وجدران في مدينة أم الفحم مناهضة لزيارة وزير الداخلية الإسرائيلي، أرييه درعي، اليوم الأربعاء، وأخرى تدعو لمقاطعة انتخابات الكنيست.

كما خُطت كتابات تمجد الأسرى والشهداء، وجرى رسم العلم الفلسطيني على الجدران، ومن بين الشعارات "لا لدرعي"، "قاطع"، "لن نستقبل مجرمي الحرب"، "غزة حرة"، "القدس لنا".

وبحسب المعلومات المتوفرة، من المزمع أن يشارك درعي في مؤتمر حول منع التسرب من المدارس العربية.

واعتقلت الشرطة شابا وشابة بادعاء قيامهما بخط العبارات على أحد جدران المدينة.