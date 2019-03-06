وزير الخارجية الأميركي يلتقي نتنياهو ضمن زيارته للشرق الأوسط

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يلتقي وزير الخارجية الأميركية، مايك بومبيو، برئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وذلك ضمن الزيارة التي سيقوم بها بومبيو للشرق الأوسط بالأسبوع المقبل، وتشمل زيارة عدة دول عربية، ونفت واشنطن أي علاقة لهذه الزيارة بانتخابات الكنيست التي ستجرى في التاسع من نيسان/أبريل المقبل.

وأعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الأميركية سيجري زيارة قريبا للشرق الأوسط، تشمل كلا من إسرائيل ولبنان والكويت، دون الإفصاح عن أهداف الزيارة.

وذكرت صحيفة "هآرتس"، أن زيارة بومبيو إلى إسرائيل ستكون قبل بضعة أيام من سفر رئيس الحكومة نتنياهو للولايات المتحدة لحضور مؤتمر لجنة العلاقات العامة الأمريكية-الإسرائيلية (إيباك)، حيث من المتوقع أيضا أن يجتمع نتنياهو مع الرئيس دونالد ترامب أثناء زيارته للولايات المتحدة، لكن وزارة الخارجية في واشنطن قالت، إن زيارة بومبيو يجب ألا ينظر إليها على أنها محاولة لإرسال رسائل أو التدخل في الانتخابات الإسرائيلية.

والتقى بومبيو ونتنياهو في شهر شباط/فبراير الماضي، خلال أعمال مؤتمر وارسو حول الشرق الأوسط، حيث أخبر وزير الخارجية الأميركي رئيس الحكومة الإسرائيلية، أن "السلام والاستقرار في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق بدون مواجهة إيران".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، روبرت بالادينو، إن جولة الوزير لن تبدأ مطلع الأسبوع المقبل بل بعده بقليل، دون أن يعلن عن موعدها المحدد أو تفاصيل أخرى، موضحا أن البرنامج المفصّل للجولة سينشر "قريبا".

وأكد بالادينو أنّ زيارة بومبيو إلى إسرائيل "لا تحمل أي رسالة"، وأضاف أن "إسرائيل حليف، ونحن لن نتدخل في السياسة الداخلية لبلد آخر".

وفيما يخص الكويت قال بالادينو إن الزيارة هي "إلى حد بعيد استكمال للجولة السابقة" التي قام بها بومبيو في كانون الثاني/يناير إلى الشرق الأوسط واستمرت ثمانية أيام.

وخلال تلك الجولة كان من المفترض أن يزور بومبيو الكويت للمشاركة في "حوار إستراتيجي" أمريكي-كويتي، لكنّه اضطر لاختصار رحلته لأسباب عائلية، فوعد بإجراء الزيارة لاحقا.