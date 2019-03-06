القدس - بواسطة محمد عز العرب - أسفر حادث طرق ذاتي على شارع طمرة - عبلين، صباح اليوم الأربعاء، عن انقلاب السيارة وإصابة مستقليها.
وقال شاكر إدريس من مركز "آدم ميدكيس" في طمرة لـ"عرب 48" إن "الحادث أسفر عن إصابتين متوسطتين، وجرى تقديم العلاج الأولي للمصابين ونقلهما لاستكمال العلاج في المستشفى".
هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحريق.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابتان في حادث طرق على شارع طمرة عبلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.