إصابتان في حادث طرق على شارع طمرة عبلين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أسفر حادث طرق ذاتي على شارع طمرة - عبلين، صباح اليوم الأربعاء، عن انقلاب السيارة وإصابة مستقليها.

وقال شاكر إدريس من مركز "آدم ميدكيس" في طمرة لـ"عرب 48" إن "الحادث أسفر عن إصابتين متوسطتين، وجرى تقديم العلاج الأولي للمصابين ونقلهما لاستكمال العلاج في المستشفى".

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحريق.