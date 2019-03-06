انت الان تتابع تفاصيل خبر واشنطن تدرج مليشيا مدعومة من بغداد على قائمة الإرهاب والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 6 مارس 2019 09:48 صباحاً - أعلنت واشنطن، أمس الثلاثاء، إدراج مليشيا "حركة النجباء" العراقية وقائدها "أكرم الكعبي" على قائمة الإرهاب.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، بحسب قناة الحرة المحلية.

وأوضح البيان أن القرار يشمل تجميد ممتلكات ومصالح الحركة المنتمية لمليشيات الحشد الشعبي المدعومة من إيران والحكومة العراقية، لوقف الموارد التي تستخدمها "النجباء" في تنفيذ أعمال إرهابية.

وبحسب المصدر يشمل القرار جميع المصالح التي تخضع لولاية واشنطن، ومن بينها انخراط الأمريكيين في أي تعامل مع المليشيا أو أفرادها.

وأوضحت الوزارة أن الكعبي أسس المليشيا عام 2013 بدعم من طهران، مشيراً إلى أنها تحصل على تمويل من الحكومة العراقية أيضاً، رغم عدم خضوعها لبغداد وولائها للمرشد الإيراني "علي خامنئي".