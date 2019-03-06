شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار كاذب يغلق مترو لندن والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت سلطات النقل محطة رئيسية لمترو أنفاق لندن لفترة وجيزة أمس الثلاثاء بسب إنذار عن وجود حريق تبين لاحقا أنه إنذار كاذب وذلك بعد ساعات من قول الشرطة إن ثلاثة قنابل أرسلت فى طرود عبر البريد إلى مراكز نقل أخرى فى المدينة.

وجرى إغلاق محطة كينجز كروس وهى محطة تبادلية لنحو نصف ساعة بعد أنباء عن نشوب حريق.

وقالت متحدثة باسم هيئة النقل فى لندن "نعتقد أنه كان إنذارا كاذبا فى إحدى نقاط الحريق" مضيفة أن التحقيقات تتواصل لمعرفة سبب الإنذار.

وقال متحدث باسم فرقة إطفاء لندن إنه ثمة انذار كاذب وإن رجال الإطفاء تأكدوا من عدم وجود حريق خلال 10 دقائق من وصولهم عند الساعة 2144 بتوقيت جرينتش.