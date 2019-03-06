القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تفجير انتحاري في أفغانستان
هزت سلسلة انفجارات مدينة جلال آباد في شرق أفغانستان، صباح الأربعاء، ما أسفر عن سقوط 6 أشخاص بينهم 3 مسلحين في حصيلة أولية.
وقال عطا الله خوجياني المتحدث باسم حاكم إقليم ننجرهار، إن انتحاريا فجّر نفسه قرب مكتب شركة بناء قرب مطار مدينة جلال آباد.
وأضاف أنه وقع تبادل لإطلاق النار بين أفراد من قوات الأمن ومسلحين بعد الانفجار، ولم تعلن على الفور أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.
وذكرت وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية أن الهجوم أسفر عن مقتل 3 من المسلحين و3 آخرين من عمال شركة البناء، وذلك في حصيلة أولية.
كانت هذه تفاصيل خبر انفجارات تهز مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان ومقتل 6 أشخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.