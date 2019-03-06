انفجارات تهز مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان ومقتل 6 أشخاص

هزت سلسلة انفجارات مدينة جلال آباد في شرق أفغانستان، صباح الأربعاء، ما أسفر عن سقوط 6 أشخاص بينهم 3 مسلحين في حصيلة أولية.



وقال عطا الله خوجياني المتحدث باسم حاكم إقليم ننجرهار، إن انتحاريا فجّر نفسه قرب مكتب شركة بناء قرب مطار مدينة جلال آباد.



وأضاف أنه وقع تبادل لإطلاق النار بين أفراد من قوات الأمن ومسلحين بعد الانفجار، ولم تعلن على الفور أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وذكرت وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية أن الهجوم أسفر عن مقتل 3 من المسلحين و3 آخرين من عمال شركة البناء، وذلك في حصيلة أولية.