مادورو يصف المعارضة بـ”الأقلية المجنونة”.. ويدعو للتظاهر

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

تعهد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بهزيمة “أقلية مجنونة” تريد إزاحته من السلطة، ودعا أنصاره لمسيرة حاشدة يوم السبت.

الدعوة إلى “مسيرات مناهضة للإمبريالية”، يوم السبت، من قبل مادورو، تعد خطوة تحدي لزعيم المعارضة خوان غويدو، وتزامنا مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وتعد تصريحات الرئيس الفنزويلي هي الأولى، للرد على تحركات زعيم المعارضة الذي تحداه وعاد إلى البلاد، الاثنين.

واجتمع غوايدو مع قادة النقابات العمالية، وطلب من الموظفين العموميين تحدي أوامر الإدارة والتقيد بإضراب جزئي.

وفي حديثه بمناسبة الذكرى السادسة لوفاة الزعيم السابق ومرشده السياسي، هوغو شافيز، قال مادورو: “إذا أرادت أقلية مجنونة مواصلة كراهيتها وعنفها فإن هذه مشكلتهم، لن نولي اهتماما لهم”.

وأضاف: “سنوقفهم عن المضي قدما في مسارهم، عملهم، بالاتحاد الوطني. دع الأقلية المجنونة تواصل عنفها، سنهزمهم. سنفعل هذا من أجل شافيز، من أجل التاريخ العظيم للبلاد”.