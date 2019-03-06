جنرال أمريكي: لا خطة لدينا للحد من الصواريخ الروسية

جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365:

قال الجنرال الأمريكي كورتيس سكاباروتي، قائد القوات العسكرية الأمريكية في أوروبا، أمام مجلس الشيوخ إنه لا توجد حالياً أي خطة أمريكية لكبح جماح موسكو لتوسيع ترسانتها من الصواريخ متوسطة المدى، وذلك بعد أن أنهت كل من الولايات المتحدة وروسيا معاهدة الأسلحة النووية المبرمة أثناء الحرب الباردة، والتي حظرت تلك الصواريخ.

وانسحبت الولايات المتحدة من معاهدة القوات النووية متوسطة المدى في الشهر الماضي، متهمةً روسيا بانتهاكها.

وأعلنت روسيا في وقت لاحق تعليق العمل بالمعاهدة المبرمة في 1987.

وسينتهي العمل بالاتفاقية في غضون 6 أشهر.

وينظر إلى الحظر على الصواريخ متوسطة المدى منذ فترة طويلة على أنه أمر محوري لاستراتيجية الدفاع الغربية في أوروبا.

وقال سكاباروتي، وفقاً لصحيفة واشنطن بوست: “أعتقد أننا لازلنا في فترة الأشهر الستة، وندرس الخيارات المتاحة أمامنا”.