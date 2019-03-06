واشنطن تبحث فرض عقوبات جديدة على فنزويلا لزيادة الضغط على مادورو

في مسعى جديد لزيادة الضغط على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو للتخلي عن السلطة، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، إن الولايات المتحدة تبحث فرض عقوبات جديدة على فنزويلا.

وأضاف بولتون، في حديث لمحطة "فوكس بيزنس" مساء الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تنظر في عقوبات جديدة وإجراءات لتشديد قبضتنا على الوسائل المالية لمادورو لحرمان نظامه من الأموال التي يحتاج إليها للبقاء في السلطة.

وتعتبر واشنطن زعيم المعارضة خوان جوايدو الرئيس الشرعي لفنزويلا وفرضت عقوبات على القطاع النفطي للبلاد وأعلنت تجميد أصول واستهداف مسؤولين كبار بالحكومة بحظر للسفر.

كان إليوت أبرامز المبعوث الأمريكي الخاص بفنزويلا قد قال في وقت سابق إن من المحتمل فرض عقوبات ثانوية أمريكية على المواطنين أو الكيانات غير الأمريكية ذات الصلة بحكومة مادورو لكنه قال إنه لم يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن.

يذكر أن زعيم المعارضة خوان جوايدو، وصل الإثنين، إلى مطار كراكاس عائدا من جولة شملت كولومبيا ثم البرازيل وباراجواي رغم قرار بمنع خروجه من البلاد، فيما حذرت واشنطن من تعرضه لأي تهديد، مؤكدة أنها سترد سريعا على أي "تهديد" يتعرض له جوايدو.

وتشكل عودة جوايدو تحديا للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي عليه أن يقرر ما إذا كان سيوقفه مع مخاطر رد فعل دولي، خصوصا من واشنطن، أو السماح له بالعودة بلا مشاكل؛ ما يشكل صفعة لسلطته.. وكان مادورو قد قال هذا الأسبوع إن جوايدو بصفته رئيسا للبرلمان عليه واجب "احترام القانون"، وإذا عاد إلى البلاد فسيكون عليه أن يخضع "لمحاسبة القضاء".