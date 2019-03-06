انفجارات تهز مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان

أكد مسؤولون محليون، أن سلسلة انفجارات هزت مدينة جلال أباد في شرق أفغانستان صباح الأربعاء.

من جانبه قال عطا الله خوجياني المتحدث باسم حاكم إقليم ننجرهار، إن انتحاريا فجر نفسه قرب مكتب شركة بناء قرب مطار مدينة جلال أباد.

وأضاف أنه وقع تبادل لإطلاق النار بين أفراد من قوات الأمن ومسلحين بعد الانفجار، ولم تعلن على الفور أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

وذكرت وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية أن الهجوم أسفر عن مقتل ثلاثة من المسلحين وثلاثة آخرين من عمال شركة البناء حتى الآن.