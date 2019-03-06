"ناسا" تجري أول عملية "سير في الفضاء".. مكونة من السيدات فقط

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" - أرشيفية

تطلق وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" هذا الشهر أول رحلة تتضمن "سير في الفضاء" مكونة من سيدات بالكامل بداية من رائدات الفضاء وحتى مديرات الرحلة على الأرض.

وأكدت "ناسا"- في بيان نشره موقع "أكسيوس" الأمريكي اليوم الثلاثاء أن الرحلة ستنطلق في 29 مارس الجاري بمشاركة رائدتي الفضاء آن مكلاين وكريستينا كوش، على أن تدعمهما من الأرض مديرة الرحلات الفضائية كريستين فاكيول ورئيسة إدارة الرحلات ماري لورينس، اللتان ستكونان متمركزتين في مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في هيوستن.

ونقل موقع "أكسيوس" عن متحدث باسم "ناسا" قوله إن الحدث ذو أهمية تاريخية بكل تأكيد، إلا أنه عند تخطيط هذه الرحلة لم يتم ترتيبها لتكون نسائية بالكامل عن قصد، ومن غير المعروف كم ستدوم تلك الرحلة التي غالبا ما يجري خلالها رواد الفضاء إصلاحات في محطة الفضاء الدولية أو مراقبة لإحدى مكوناتها، لكن في أغلب الأحيان تستمر تلك الرحلات بين 5 و8 ساعات.

ونوه الموقع بأنه رغم سيطرة الرجال على معظم تلك الرحلات أو تصاحبهم سيدات في بعض الأوقات، إلا أن تلك الرحلة جاءت كلها من السيدات بسبب أن كل المشاركات فيها من دفعة 2013 لرواد الفضاء، والتي كانت نصفها من النساء، يذكر أن أول امرأة تحلق إلى الفضاء في المركبة "تشالنجر" كانت الرائدة الأمريكية سالي رايد عام 1983، بينما تعد الرائدة الروسية سفيتلانا سافيتسكايا أول امرأة تسير في الفضاء خارج المركبة عام 1984، وفي العام نفسه أصبحت أول سيدة تحلق إلى الفضاء مرتين.