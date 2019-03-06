تفاصيل اجتماع وزير النقل السابق وقيادات السكك الحديدية قبل تقديم استقالتهم

محمد شحاته
كشف مصدر مسئول لـ«فيتو» عن تفاصيل آخر اجتماع تم بين وزير النقل السابق الدكتور هشام عرفات، وبين رئيس السكك الحديدية المهندس أشرف رسلان، قبل تقديم استقالة بساعة.
وأكد المصدر أن وزير النقل بعد مشاهدته موقع حادث حريق محطة مصر والجثث المتفحمة قرر الاستقالة من منصبه، وذلك قبل قدوم رئيس الوزراء للمحطة، ثم توجة الوزير بصحبة رئيس السكك الحديدية ومجلس إدارتها، وعقد اجتماعا لبحث ومناقشة ملابسات الحادث، وكان الوزير ينوى إقالة رئيس السكك الحديدية، وحل مجلس إدارة السكك الحديدية.
ولكن أثناء الاجتماع الذي استمر لأكثر من 35 دقيقة...
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