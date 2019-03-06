مصادر الجمهورية: ساترفيلد طمأن لاستمرار الدعم العسكري القوي للجيش بكل ما يحتاجه

كشفت معلومات صحيفة "الجمهورية" أنّ "المسؤولين اللبنانيين أبلغوا إلى مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد، أنّ لبنان قد يكون في غنى عن الدعم الإيراني لتمويل الجيش اللبناني وقطاعات معينة كالكهرباء والصحة، إذا حصل على البدائل من جهات أخرى. ولكن، لبنان يحتاج إلى هذا الدعم بشدّة وإلحاح، وعلى الجميع أن يتفهَّم هذا الأمر".

بدورها، ذكرت مصادر متابعة، أنّ "ساترفيلد طمأن إلى استمرار الدعم العسكري القوي للجيش اللبناني بكلّ ما يحتاجه، سواءٌ بالعتاد أو بالتنسيق لمواجهة خلايا الإرهاب"، مبيّنةً أنّ "الرجل بدا أكثر مرونةً في التعاطي مع ملف عودة النازحين إلى سوريا، لجهة السجال القائم بين المفهومَين: "العودة الآمنة" و"العودة الطوعية".