دعوة الى حفل توقيع كتاب "أناشيد حياة"

دعا دار سائر المشرق الى حفل توقيع كتاب "اناشيد حياة" للأب يوسف مونس وذلك في اطار المهرجان اللبناني للكتاب (دورة المعلم بطرس البستاني) يوم الثلاثاء من الساعة الثانية حتى الساعة الخامسة بعد الظهر في مقر الحركة الثقافية في انطلياس.

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