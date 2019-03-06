اقفال ملحمة في الشارع الجديد في القبة بالشمع الأحمر

داهمت دورية من شرطة بلدية طرابلس، بمؤازرة دورية من فرع المعلومات، يرافقها المراقب الصحي في اتحاد بلديات الفيحاء، ملحمة في الشارع الجديد في القبة، بعد منتصف الليل وضبطت كمية كبيرة من اللحوم الفاسدة التي تمت مصادرتها وتسطير محضر ضبط، واقفال الملحمة بالشمع الاحمر، واتخاذ الاجراءات القانونية بحق صاحبها الذي اوقف لدى فصيلة درك القبة بإشراف القضاء.

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