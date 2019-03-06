جنبلاط: أؤيد معركة منهجية بمكافحة الفساد وأنا ضد التعرض للسنيورة بهذه الطريقة

أبدى رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" الوزير والنائب السابق وليد جنبلاط، "تأييده لمعركة منهجية في مكافحة الفساد وليس عودة إلى فتح حسابات 8 و14 آذار"، مؤكّدًا "أنّه ضدّ التعرّض لرئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة بهذه الطريقة".

من جهة ثانية، ركّز في دردشة مع الإعلاميين، على "أنّه أوّل من دعم الزواج المدني"، معربًا عن استغرابه "عدم سماع شيء عن هذا الموضوع من المجتمع المدني".

وعن عودة قوية للنظام السوري إلى لبنان، سأل جنبلاط: "ليش تركنا حتّى يرجع؟".