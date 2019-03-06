بارك عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله للبرلماني العريق الزميل ميشال موسى نيله جائزة التميز البرلماني العربي، تقديرا لجهوده ومساهماته، لك من حزبنا التقدمي الاشتراكي كل التقدير. وحول ملف مكافحة الفساد، اشار عبدالله في حديث اذاعي، الى ان هناك مبارزات في الوقت الذي نرى أن الاليات غير متوفرة والارادة السياسية لدى كل الافرقاء هي الوحيدة القادرة على مكافحة الفساد، ولسنا متفائلين بانهاء هذا الملف.

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: مبروك للبرلماني العريق الزميل ميشال موسى نيله جائزة التميز البرلماني العربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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