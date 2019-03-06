بلدية الشويفات: الإنزلاقات في منطقة القبّة لا تشكّل خطراً يدعو للخوف

أكدت بلدية الشويفات أن "الإنزلاقات الحاصلة في منطقة القبّة، والتي تسببت بأضرار مادية في إحدى المباني المجاورة لها، والذي تم إخلاؤه من السكان وقطع الطريق من قبل البلدية أخذاً للحيطة والحذر، لا تشكّل خطراً يدعو للخوف أو الهلع".
وأعلنت البلدية في بيان لها أن "رئيس المجلس البلدي زياد حيدر قد حضر على الفور يرافقه أعضاء من المجلس البلدي بالإضافة إلى فريق هندسي يضمّ الى جانب مهندسي البلدية خبراء مختصين في هذا المجال، وأكدوا جميعاً أنه يمكن معالجة الأمر سريعاً بعد إنجاز بعض الدراسات والتحاليل المختصّة حول التربة وكيفية بناء مدرجات وحائط دعم يوقف الانهيارو يمنع تكرار ما حصل".
ودعت البلدية المواطنين المجاورين للمحلّة الإطمئنان وعدم التخوّف من أي تكرار للإنزلاقات، حيث ستعمل مع الخبراء المختصين على معالجة هذه المشكلة بالسرعة القصوى.
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