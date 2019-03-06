ملك السعودية وولي عهده عزيا ترامب بضحايا الأعاصير التي اجتاحت ألاباما

لفت ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في برقية عزاء ومواساة بعثها إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب إثر الأعاصير الّتي اجتاحت ولاية ألاباما، إلى"أنّنا علمنا بنبأ الأعاصير الّتي اجتاحت ألاباما شرق الولايات المتحدة الأميركية، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وإنّنا إذ نشارككم وشعب الولايات المتحدة الصديق ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة السعودية وباسمنا، عن أحرّ التعازي وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل، وأن لاتروا أيّ مكروه".

بدوره، بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ببرقية عزاء مماثلة إلى ترامب.