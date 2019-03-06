لفت ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في برقية عزاء ومواساة بعثها إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب إثر الأعاصير الّتي اجتاحت ولاية ألاباما، إلى"أنّنا علمنا بنبأ الأعاصير الّتي اجتاحت ألاباما شرق الولايات المتحدة الأميركية، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وإنّنا إذ نشارككم وشعب الولايات المتحدة الصديق ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة السعودية وباسمنا، عن أحرّ التعازي وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل، وأن لاتروا أيّ مكروه".
بدوره، بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ببرقية عزاء مماثلة إلى ترامب.
كانت هذه تفاصيل خبر ملك السعودية وولي عهده عزيا ترامب بضحايا الأعاصير التي اجتاحت ألاباما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.