أعلنت وزارة الخارجية السورية أنّ "نائب وزير الخارجية السورية فيصل المقداد استعرض خلال لقائه مع رئيس أركان لجنة مراقبة الهدنة للأمم المتحدة "الانتسو" اللواء كريستين لاند، والوفد المرافق لها، الإنجازات الّتي حقّقها الجيش السوري في مكافحة التنظيمات الإرهابية المدعومة من إسرائيل وحلفائها، والّتي قد أعادت الاستقرار إلى منطقة الفصل ومكّنت قوات مراقبة الهدنة من متابعة تنفيذ ولايتها الموكلة إليها".
وركّزت في بيان، على أنّ "المقداد شدّد على أنّ سوريا إذ تمضي في مكافحة التنظيمات الإرهابية، فإنّ أولويّتها هي تحقيق الاستقرار والأمن في جميع أرجاء البلاد وصولًا إلى السلام العادل والشامل في المنطقة"، لافتةً إلى أنّ "المقداد أكّد ضرورة أن تتوقّف إسرائيل عن انتهاكاتها للقرارات الأممية ذات الصلة ودعمها للتنظيمات الإرهابية، الأمر الّذي يزعزع أمن واستقرار المنطقة ويهدد الأمن والسلم الدوليين".
وذكرت الخارجية أنّ "المقدار أوضح أنّ سوريا لن تترددّ في التصدّي بالوسائل والطرق كافّة إلى المحاولات الّتي تبذلها إسرائيل وعملائها بهدف إطالة الاحتلال الإسرائيلي للجولان العربي السوري".
كانت هذه تفاصيل خبر المقداد: لن نتردد في التصدي لمحاولات إسرائيل إطالة احتلال الجولان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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