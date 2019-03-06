دوجاريك: غريفيث يواصل جهوده لإقناع الجهات اليمنية بالتنفيذ الكامل لاتفاق ستوكهولم

أوضح الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، عمّا إذا كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس سيحدّد في تقريره المقبل أسباب عدم تنفيذ اتفاق ستوكهولم، أنّ "المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث يركّز بشكل عميق للغاية على محاولة إقناع الجهات اليمنية بالتنفيذ الكامل للاتفاق".

ولفت في حديث صحافي، إلى أنّ "هذه الجهات عبّرت في مناسبات متكرّرة عن استعدادها للقيام بذلك. من الواضح أنّ الشيطان يكمن في التفاصيل"، مركّزًا على أنّ "غريفيث يضع كلّ جهوده في محاولة للتأكّد من المضي في العملية". كما أكّد أنّ "غوتيريس يدرك أنّ هناك قرارات تتطلّب منه تقديم تقرير، وهو سيفعل ذلك".