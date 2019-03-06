انفجار في عقار بالشرقية.. والحماية المدنية تدفع بـ4 سيارات

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية- فاطمة الديب:
وقع انفجار بعقار بالطابق الخامس بعقار في مدينة الزقازيق، محافظة الشرقية، صباح اليوم الأربعاء، ما تسبب في انهيار جدران الطابق وحدوث تلفيات بعدد من السيارت التي كانت موجودة بجوار العقار.
تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من شرطة النجدة، بسماع دوي انفجار بعقار أمام مدرسة "الناصرية" بدائرة قسم ثانٍ الزقازيق.
وجرى الدفع بـ4 سيارات حماية مدنية لموقع الانفجار، وتبين انهيار جدران الطابق الخامس، دون وقوع أي خسائر بشرية؛ لأن العقار خالٍ من السكان.
وقال العميد أحمد الشوادفي مدير الحماية المدنية، أن الانفجار يرجح أن يكون بسبب غازي، وجاري انتداب فريق من المعمل الجنائي لمعاينة الحريق وتحديد أسبابه.
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