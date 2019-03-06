كوريا الشمالية تبدأ إعادة نشاط موقع إطلاق الصواريخ في دونجتشانج-ري

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):

أفاد موقع "38 نورث" الإلكتروني الأمريكي المتخصص في شؤون كوريا الشمالية بأنه رصد تحركات لإعادة بناء موقع دونجتشانج-ري لإطلاق الصواريخ في الساحل الغربي للبلاد .

وأضاف الموقع أنه اعتمادا على تحليل صور ملتقطة بالقمر الصناعي التجاري، تم رصد تحركات تدل على إعادة بناء بعض المنشآت في موقع إطلاق الصواريخ في بلدة دونجتشانج-ري التي تمت فيها عملية تفكيك الموقع مسبقا، وأجريت عملية إعادة عملية الإنشاء خلال الفترة من 16 فبراير الماضي حتى 2 من مارس الجاري.

وسبق أن قامت كوريا الشمالية بعملية تفكيك منشأة متنقلة خاصة برفع الصاروخ الى منصة الإطلاق بواسطة سكة حديدية ومنصة اختبار المحرك، عندما بدأت مفاوضات مع الولايات المتحدة في العام الماضي.

غير أن الموقع ذكر أن تحليلات الصورة من القمر الصناعي تشير الى إعادة تركيب المنشأة المتنقلة مع وجود رافعتين ، حيث تم تركيب جدار مع سقف جديد وان ارتفاع الجدار أعلى مما كان موجودا في الماضي.وتجري إعادة تركيب هياكل تسند المحرك في منصة المحركات .

وكانت الاستخبارات الكورية الجنوبية قد ذكرت أمس الثلاثاء ،أن هناك بوادر تشير الى إعادة تركيب منشآت تم تفكيكها مسبقا في موقع إطلاق الصواريخ في دونجتشانج-ري خلال الفترة من 16 من فبراير إلى 2 مارس.