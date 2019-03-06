الرئيسان الإيراني والتركي يزوران بغداد الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (د ب أ):

أعلنت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي اليوم الأربعاء أن الرئيس الإيراني حسن روحاني ونظيره التركي رجب طيب إردوغان سيزوران بغداد الأسبوع المقبل في زيارتين منفصلتين إلى العراق لدعم موقفه في الحرب ضد تنظيم داعش.

ونقلت صحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة اليوم عن النائب عامر الفايز، عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان أن "روحاني وإردوغان سيصلان كلا على حدة في زيارتين منفصلتين الأسبوع المقبل إلى بغداد لمنح العراق الدور الرئيسي في تسوية الأوضاع في المنطقة بعد هزيمة داعش والتعاون الاستخباري في مكافحة الإرهاب وتفعيل اتفاقيات الطاقة فضلا عن تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وكذلك بحث ملف المياه".