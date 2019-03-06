حركة “النجباء” العراقية على لائحة الإرهاب الأميركية

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أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، عن إضافتها حركة النجباء العراقية إلى لائحة المنظمات الإرهابية.

وحركة النجباء انقسمت عن ميليشيات عصائب أهل الحق عام 2013 ويقودها أكرم الكعبي، وهي إحدى الميليشيات التي تقاتل إلى جانب النظام السوري ولها ارتباطات بالنظام الإيراني.

وتتلقى الحركة دعما عسكريا وماديا من ⁧ طهران‬⁩، كما أنها أرسلت مقاتلين إلى ⁧‫سوريا‬⁩، تنفيذا للأجندة الإيرانية في زعزعة استقرار المنطقة.

وتضم حركة النجباء المتشددة نحو عشرة آلاف مقاتل وتنشط في العراق وسوريا.

وساعدت الحركة، طهران في إيجاد طريق إمداد إلى دمشق عبر العراق، كما جاهر قادتها بدعم إيران.

وتتنامى مخاوف واشنطن بشأن تلك الجماعة. ففي سبتمبر/أيلول، قدم أعضاء مجلس الشيوخ، ديفيد برديو وتيد كروز وماركو روبيو، قانون “عقوبات الإرهابيين وكلاء إيران” الذي يستهدف النجباء وجماعة أخرى.

وقدمت مجموعة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس النواب كذلك تشريعا مماثلا في يناير/كانون الثاني.

والكعبي رجل دين فرضت عليه وزارة الخزانة الأميركية عقوبات عام 2008 لتهديده أمن العراق واستقراره.

المصدر: – قناة العربية