فائز السراج: ليبيا تجري الانتخابات بحلول نهاية العام

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قال فائز السراج، رئيس وزراء الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، الثلاثاء، إن ليبيا ستجري الانتخابات البرلمانية والرئاسية بحلول نهاية العام.
وكانت الأمم المتحدة تنوي إجراء الانتخابات في ليبيا في 10 ديسمبر/ كانون الأول كسبيل لإنهاء الصراع القائم منذ الإطاحة بنظام الراحل معمر القذافي، لكن تصاعد حدة العنف وعدم وجود تفاهم بين المعسكرين المتنافسين حال دون إجراء الانتخابات.
وليبيا منقسمة بين حكومة معترف بها في طرابلس وأخرى موازية في الشرق تحظى بدعم خليفة حفتر الذي تسيطر قواته على شرق البلاد.
واجتمع السراج في الأسبوع الماضي مع حفتر في أبوظبي لكن لم تتكشف تفاصيل تذكر حتى الآن. وأعلن السراج عبر كلمة في طرابلس أنه اتفق مع حفتر على إجراء الانتخابات بحلول نهاية العام.
وأضاف السراج أنه التقى مع حفتر “من أجل حقن الدماء والوصول إلى صيغة تجنب بلادنا الصراع والتصعيد العسكري”، دون الكشف عن اي تفاصيل أخرى.
وتوسعت قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة حفتر جنوبا منذ يناير/ كانون الثاني وقامت بتأمين حقول النفط الرئيسية. وتدور أحاديث عن احتمال تحرك تلك القوات شمالا للسيطرة على العاصمة في غرب ليبيا.
المصدر: طرابلس – رويترز
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