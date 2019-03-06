كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قطاع "الاتصالات" أكبر الخاسرين في بورصة قطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهت 42% من الأسهم القطرية نهاية تعاملات أمس تراجعاً في أسعارها عند المقارنة بأسعارها اليوم السابق، ما يعادل 18 شركة من أصل 43 شركة جرى تداول أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 21 شركات، واستقرت 4 شركات عند أسعارها، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 578 بليون ريال بخسارة 922 مليونا نسبتها 0.16%.

أما عن الإجماليات، فنجد تراجعا في قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 21% إلى 267 مليون ريال في مقابل 337 مليونا لليوم السابق، وصعدت الكمية المتداولة بنسبة 5% إلى 9.94 مليون سهم، في مقابل 9.45 مليونا لليوم السابق، واستقر عدد الصفقات المنفذة عند 6531 صفقة في مقابل 5216 بزيادة 27%.

وأنهى المؤشر العام للبورصة تعاملات أمس على ارتفاع بنسبة 0.06% تعادل 6 نقاط صعودا إلى 10118 نقطة في مقابل 10112 نقطة الجلسة السابقة، لتتقلص خسارة المؤشر منذ مطلع العام إلى 1.76%.

وسجل قطاع الاتصالات أكبر خسارة بين القطاعات، بنسبة بلغت 2.03% إلى 920 نقطة، تلاه مؤشر الخدمات الهابط 0.74% إلى 7248 نقطة، ثم مؤشر الصناعة بخسارة نسبتها 0.12% إلى 3222 نقطة.

في المقابل، ارتفعت بقية مؤشرات القطاعات، تصدرها مؤشر التأمين المرتفع بنسبة 1.36% إلى 2950 نقطة، تلاه مؤشر النقل بزيادة نسبتها 0.54% إلى 2246 نقطة، ثم مؤشر العقارات المرتفع بنسبة 0.11%.

فيما بلغت الزيادة في مؤشر ﺑﻭﺭﺻﺔ ﻗﻁﺭ ﺍﻟﺭﻳﺎﻥ ﺍلإسﻼﻣﻰ - ﺍﻟﺳﻌﺭي 0.07% إلى 2184 نقطة، تلاه مؤشر العائد الإجمالي بنسبة 0.06%.