كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حافظ أبو سعده: قطر مازالت تقدم الدعم المالي للعناصر الإرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار حافظ أبو سعده، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، رئيس المنظمة المصريه لحقوق الإنسان، إلى إن الدوحة مازالت تدعم الجماعات الإرهابية وتقم بتمويل واحتضانها، وذلك على الرغم من المقاطعة العربية والتحذيرات العربية الدائمة لها .

وأكد أبو سعده خلال تصريحات صحفية، أن تنظيم الحمدين يحمى شخصيات ومنظمات مدرجة على قوائم الإرهاب وتقدم الدعم المالى واللوجيستى للعناصر الإرهابية .

وأفاد أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، رفعت دعوى أمام محكمة جنوب القاهره مازالت منظوره، وبها مطالب محددة وهى تعويض ضحايا العملية الإرهابية المتورطة فيها قطر وانتهاكاتها ، قائلا "طالبنا بتعويضات بقيمة 150 مليون دولار لضحايا العمليات الإرهابية فى مصر جراء رعاية قطر للإرهاب ".

وأكد أن المنظمة أيضا قدمت إعلان لـ"حمد بن جاسم" رئيس وزراء و وزير خارجية سابق في دولة قطر فى محكمة بلندن لإعلامة بالطرق الدبلوماسية بأنه متهم فى قضية مرفوعه ضده ..خاصة بعدما تم رصد بين 2014 و2018 تورط قطر فى دعم 1286 هجوما إرهابيا أسفر عنها استشهاد 900 مدنى و600 من رجال القوات المسلحة والشرطة".

وشدد على أن محاكمة قطر فى تورطها بشأن العمليات الإرهابية ليس صعبا بل هو أمر يحتاج لتحضيرات عدة تأخذ وقتها فى ذلك ، مشيرا الى أن المنظمة لديها من المستندات والأدلة التى تؤكد تورط قطر فى تمويل تنظيمات إرهابية خاصة و أن هناك أحكام نهائية بذلك، كما أن هناك قيادات إخوانية كبيرة فى قطر وحاصلة على حماية .