كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبراء سياسيون: إيران هي التحدي الإرهابي الأول في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد خبراء سياسيون ودبلوماسيون أن إيران هي التحدي الإرهابي الأول في العالم، وأن مواجهتها تعني القضاء على جميع التنظيمات الإرهابية، ومن بينها داعش.

وقال الخبراء، خلال الندوة التي نظمها معهد الشرق الأوسط في العاصمة الأمريكية واشنطن، وشارك فيها جيرالد فييرستين سفير الولايات المتحدة السابق لليمن ورولف موتزنيتش عضو البرلمان الألماني، إن "إيران تدعم تنظيم داعش في سوريا، ومليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن، ومليشيا حزب الله الإرهابي بجنوب لبنان، وتعمل أيضا على زعزعة استقرار العراق".

وأوضح رولف موتزنيتش، عضو البرلمان الألماني، أن "أوروبا قريبة نسبيا من إيران، ومعرضة بشكل مباشر لتهديدها المستمر، حيث إن هناك أسلحة إيرانية أعلن عنها النظام الإيراني تستطيع الوصول إلى أوروبا".

ودعا موتزنيتش إلى مزيد من الضغوط على النظام الايراني، مؤكدا أن "إيران لا تتعاون مع المجتمع الدولي، وتعمل فقط لصالح مصالحها الشخصية".

من جانبه، قال جيرالد فييرستين، سفير الولايات المتحدة السابق لليمن، إنه "لا بد من توحيد الصفوف في المنطقة العربية لمواجهة الخطر الإيراني".

وأكد فييرستين أن "الإدارة الأمريكية الحاليّة تعمل على مواجهة النظام الإيراني، وفرضت عقوبات أكثر من مرة عليه"، داعيا الشركات الأوروبية إلى "الالتزام بعدم التعاون مع نظام ولاية الفقيه اقتصاديا، حتى يمتثل للمجتمع الدولي".