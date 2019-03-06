اعتقالات بالضفة وإخطار بهدم منزل عائلة الرفاعية بالخليل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء حملة اعتقالات في الضفة الغربية تخللها اعتقال 11 فلسطينيا، فيما أخطر بهدم منزل ياسر الرفاعية (29 عاما)، وتشتبه أجهزة الأمن الإسرائيلية بالرفاعية بأنه قتل واغتصب المستوطنة أوري أنسباخر.

وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام، إن جنوده قاموا، اليوم الأربعاء، تسليم عائلة الرفاعية إخطارا حول نية الجيش هدم منزلها بغضون الأيام القريبة، مع إمهاله العائلة إمكانية للاستئناف على الأمر العسكري القاضي بهدم المنزل.

وزعم الاحتلال ضبط أسلحة ووسائل قتالية، خلال اقتحام وتفتيش لمنازل في مدينة نابلس وقرى المحافظة، حيث تم ضبط سلاح "أم 4" صناعة ذاتية، وأيضا سلاح كارلو، ومسدس وذخيرة حية.

إلى ذلك، واصلت قوات الاحتلال تنفيذ حملات دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة تخللها مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال في بعض المناطق، حيث تم اعتقال 11 شابا وجرى تحويلهم للتحقيق لدى جهاز الأمن العام (الشاباك)، بشبهة حيازة وسائل قتالية، وأسلحة، والمشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

في محافظة نابلس، اعتقلت قوة عسكرية للاحتلال الشاب سعيد الشريدة من منزله في مدينة نابلس.

كما اعتقلت الشاب ليث المصري من منزله داخل منطقة واد معالي في مدينة بيت لحم، يما جرى اقتحام بلدة الخضر، حيث داهمت عدة منازل وعاثت فيها خرابا.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر نادر عمر أبو عادي من منزله في قرية كفر نعمة غرب رام الله.

واستجوب جنود الاحتلال أفراد عائلة الأسير المحرر مصعب زغير وسلمته تبليغاً لمراجعة مخابراتها عقب اقتحام شارع السلام في مدينة الخليل.

وداهمت قوة للاحتلال برفقة كلاب بوليسية بلدة عناتا قضاء القدس، واقتحمت منزل معتصم اليمني ونصبت حاجزا لتفتيش المركبات وسط بالبلدة.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة في أجواء المنطقة المحيطة بمستوطنة "كرني شمرون" قرب بلدة عزون شرق قلقيلية.