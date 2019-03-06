شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتراجع في التعاملات الأمريكية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 8:35 صباحًا, 6 مارس 2019 م المناطق - وكالات تراجعت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط في تعاملات اليوم في السوق الأمريكية، في ظل التزام المتعاملين جانب الحذر قبل صدور البيانات الأسبوعية لمخزون الخام الأمريكي وخفض معدل النمو الاقتصادي المستهدف للصين خلال العام الحالي.

وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 03ر0 دولار ليصل سعره إلى 66ر56 دولار للبرميل تسليم أبريل المقبل. وكان السعر قد ارتفع أمس بمقدار 79ر0 دولار ما نسبته 4ر1 في المئة ليصل سعره إلى 59ر56 دولار للبرميل.

كانت هذه تفاصيل خبر أسعار النفط تتراجع في التعاملات الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.