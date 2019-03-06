شكرا لقرائتكم خبر عن الإضراب يحول شوارع الخرطوم إلى مدينة أشباح والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365"، (أ ف ب) (جدة، الخرطوم)

أكد نشطاء على مواقع التواصل، خلو معظم شوارع العاصمة السودانية الخرطوم أمس، استجابة لدعوة «تجمع المهنيين» والقوى الحليفة معه، للدخول في إضراب عن العمل ليوم واحد، من أجل دعم الاحتجاجات الحالية. وكان «تجمع المهنيين السودانيين» قد دعا إلى إضراب عن العمل، في خطوة نحو «عصيان مدني شامل يهدف لشل الحكومة السودانية». وقال نشطاء، إن شوارع في الخرطوم وبانت بأم درمان غربي العاصمة باتت خالية من المارة مع التزام آلاف المواطنين بالإضراب.

في غضون ذلك، أطلقت السلطات السودانية سراح رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض عمر الدقير الذي كان معتقلا منذ ديسمبر الماضي على خلفية المظاهرات المناهضة لحكم الرئيس عمر البشير، وفق ما أعلن حزبه أمس (الثلاثاء).

وتم توقيف الدقير بعد أيام من اندلاع الحركة الاحتجاجية في 19 ديسمبر في أعقاب قرار حكومي برفع أسعار الخبز 3 أضعاف. وأفاد حزب المؤتمر السوداني أنه «تم إطلاق سراح رئيس الحزب عمر الدقير بعد شهرين من الاعتقال»، لكنه أشار إلى أن «40 من قيادات الحزب لا يزالون رهن الاعتقال»، متعهدا بمواصلة المظاهرات المناهضة للبشير. وبعد ساعات من إطلاق سراحه، كتب الدقير في تغريدة على تويتر «نؤكد التزام حزبنا بإعلان الحرية والتغيير ووحدة قواه ومواصلة النضال السلمي حتى بزوغ فجر الخلاص».