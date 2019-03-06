شكرا لقرائتكم خبر عن تعز المحاصرة.. 33 انتهاكاً وجريمة قتل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

أعلن مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (HRITC) أمس (الثلاثاء) أن مليشيا الحوثي ارتكبت 33 جريمة وانتهاكا لحقوق الإنسان في محافظة تعز خلال شهر فبراير، موضحاً أن فريقه وثق مقتل 16 مدنيا بينهم 4 أطفال وامرأة واحدة، وأكد أن غالبيتهم قتلوا قنصاً فيما حصدت الألغام باقي أرواح المدنيين.

وأفاد المركز بأن 13 مدنيا أصيبوا في قصف حوثي بينهم 3 أطفال و3 نساء غالبيتهم تعرضوا للقصف بقذائف الهاون، فيما تسببت الألغام في إصابة 3 مدنيين فقط، ولفت إلى أن هناك عناصر مجهولة تنفذ هجمات إرهابية يرجح أنها مدعومة من المليشيات التي تستغل تنقلات المدنيين بين تعز ومناطق سيطرة الحوثي، ومنها تعرض صيدلي للاعتداء أثناء ممارسة عمله، إضافة إلى انتهاكات أخرى. ورصد الفريق وقوع 9 حالات انتهاك لممتلكات عامة وخاصة، ونهب مركبة عناصر إرهابية مجهولة يرجح أنها مدعومة من الحوثي، وتضرر 8 ممتلكات خاصة بينها منزلان بشكل كلي، و3 منازل بشكل جزئي نتيجة القصف العشوائي. وذكر التقرير أن قصف المليشيا طال أحياء الجحملية والأحياء الشرقية للمدينة وحي ثعبات بمديرية صالة وحي عقافة خلف السجن المركزي وأحياء الدرن في الشماسي، مؤكدا أنها قصفت من مواقع تمركز مسلحي الحوثي بمنطقة السوفتيل.