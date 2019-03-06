شكرا لقرائتكم خبر عن باحث إسلام سياسى يطالب بتطهير المدارس والجامعات من الخلايا النائمة للإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هشام النجار باحث الإسلام السياسى، إن هناك مطلبا حيويا وضروريا ويعتبر عنصرا رئيسيا وأساسيا فى محاربة جماعة الإخوان الإرهابية، ويتمثل فى ضرورة تطهير مؤسسات الدولة الحكومية والجامعات والمدارس التعليمية من الخلايا النائمة لعناصر الإخوان.

وأضاف النجار فى تصريح لـ"الخليج 365" أن مصر تعانى بالفعل من وجود هذه الخلايا واستمرارها فى العمل بهذه الطريقة، مشددا على ضرورة وجود رقابة على المدرسين وفى نفس الوقت رقابة من الأسر على التلاميذ حتى لا يتم استقطابهم وتجنيدهم بحيث فى حال وجود أى تأثير عليهم أو شكوى يتم الإبلاغ عنهم.

وتابع باحث الإسلام السياسى، أن عناصر جماعة الإخوان تعتمد على تجنيد الأطفال لتلقين أفكارهم للأطفال وتجنيدهم، ومن ثم استغلالهم فى تنفيذ المخططات الإرهابية.