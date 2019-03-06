تصريح مفاجئ.. واشنطن تدرس فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية

حسن محرم

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، أن واشنطن تدرس خيارات لفرض عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية.

وأوضح "بولتون"، في تصريحات، أن واشنطن ستقدم على هذا التصرف، إذا لم تنزع "بيونج يانج" سلاحها النووي.

وباءت قمة جمعت بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، في هانوي يومي 28 و29 فبراير الماضي، بالفشل، بعدما أنهى "ترامب" القمة مبكرا، خلافا لجدولها.